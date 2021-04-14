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Патрушев заявил о возможной попытке Украины вернуть Крым силой

Ведомости

Власти Украины могут попытаться вернуть Крым силовыми методами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат слова о планах установления контроля над Крымом силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию в качестве военного врага», — заявил Патрушев.

Он пояснил, что поводом для начала военных действий могут стать провокации с гибелью украинских военных и потерей военной техники, организованные Украиной при помощи США. Патрушев подчеркнул, что нужно принять дополнительные меры защиты населения полуострова на фоне провокаций.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных