Патрушев заявил о возможной попытке Украины вернуть Крым силой
Власти Украины могут попытаться вернуть Крым силовыми методами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат слова о планах установления контроля над Крымом силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию в качестве военного врага», — заявил Патрушев.
Он пояснил, что поводом для начала военных действий могут стать провокации с гибелью украинских военных и потерей военной техники, организованные Украиной при помощи США. Патрушев подчеркнул, что нужно принять дополнительные меры защиты населения полуострова на фоне провокаций.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.