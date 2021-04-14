В Белом доме назвали конструктивным разговор Байдена и Путина
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена был конструктивным, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден провел конструктивный разговор вчера (с президентом России Владимиром Путиным. — прим. ред.», — сказала Псаки.
Она отметила, что США хотят иметь предсказуемые отношения с Россией, чтобы стабилизировать их. По ее словам, переговоры Путина и Байдена дадут возможность обсудить вопросы, по которым США и Россия согласны и могут работать вместе.
Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Байдена Путину провести личную встречу обсуждается. Тема переговоров будет утверждаться по дипломатическим каналам.