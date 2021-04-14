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В Белом доме назвали конструктивным разговор Байдена и Путина

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена был конструктивным, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден провел конструктивный разговор вчера (с президентом России Владимиром Путиным. — прим. ред.», — сказала Псаки.

Она отметила, что США хотят иметь предсказуемые отношения с Россией, чтобы стабилизировать их. По ее словам, переговоры Путина и Байдена дадут возможность обсудить вопросы, по которым США и Россия согласны и могут работать вместе.

Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Байдена Путину провести личную встречу обсуждается. Тема переговоров будет утверждаться по дипломатическим каналам.

Ранее по теме: Байден предложил Путину встретиться в одной из стран Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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