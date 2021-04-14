Глава ЦРУ заявил о возможности России вторгнуться на Украину

«Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США…Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники», — сказал он.