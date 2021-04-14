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Глава ЦРУ заявил о возможности России вторгнуться на Украину

Ведомости

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что сосредоточение российских сил на границе с Украиной может обернуться ограниченным вторжением. С таким заявлением он выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС. 

«Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США…Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники», — сказал он. 

В феврале началась эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.

13 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, который выразил обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и в «оккупированном Крыму» и призвал к деэскалации. Об этом говорилось в сообщении Белого дома. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран для того, чтобы обсудить вопросы, в том числе, связанной с Украиной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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