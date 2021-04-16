Посол Великобритании прибыла в МИД

Накануне МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.