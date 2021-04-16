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Посол Великобритании прибыла в МИД

Ведомости

Британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в российский МИД, сообщает ТАСС. Накануне российский посол в Лондоне был вызван в британское внешнеполитическое ведомство (Форин-офис) в связи с «враждебной деятельностью России».

Дипломат прибыла в здание МИД России на Смоленской площади в Москве. Представителям СМИ она комментариев не дала. «РИА Новости» со ссылкой на посольство Великобритании в Москве сообщает, что этот визит был запланирован заранее.

Накануне МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.

В частности, Вашингтон считает, что Служба внешней разведки России (СВР) якобы стояла за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, когда пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также несколько правительственных ведомств США.

Кроме посла России в Лондоне также был вызван во внешнеполитическое ведомство Польши российский посол в Варшаве Сергей Андреев в связи с санкциями и ситуацией вокруг Украины, обострившейся с февраля на фоне противостояния в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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