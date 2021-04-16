Посол Великобритании прибыла в МИД
Британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в российский МИД, сообщает ТАСС. Накануне российский посол в Лондоне был вызван в британское внешнеполитическое ведомство (Форин-офис) в связи с «враждебной деятельностью России».
Дипломат прибыла в здание МИД России на Смоленской площади в Москве. Представителям СМИ она комментариев не дала. «РИА Новости» со ссылкой на посольство Великобритании в Москве сообщает, что этот визит был запланирован заранее.
Накануне МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.
В частности, Вашингтон считает, что Служба внешней разведки России (СВР) якобы стояла за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, когда пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также несколько правительственных ведомств США.
Кроме посла России в Лондоне также был вызван во внешнеполитическое ведомство Польши российский посол в Варшаве Сергей Андреев в связи с санкциями и ситуацией вокруг Украины, обострившейся с февраля на фоне противостояния в Донбассе.