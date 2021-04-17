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Киев подготовит ответ на задержание консула в Петербурге

Ведомости

Украина подготовит ответ на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

«Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — рассказал он.

Николенко добавил, что Сосонюка задерживали на несколько часов, сейчас он находится на территории дипмиссии. Задержание, по его мнению, стало «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».

О задержании Сосонюка сообщила сегодня ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ФСБ заявили о враждебном характере по отношению к России деятельности дипломата, добавив, что к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее по теме: ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных