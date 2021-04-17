Киев подготовит ответ на задержание консула в Петербурге
Украина подготовит ответ на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
«Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — рассказал он.
Николенко добавил, что Сосонюка задерживали на несколько часов, сейчас он находится на территории дипмиссии. Задержание, по его мнению, стало «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».
О задержании Сосонюка сообщила сегодня ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
В ФСБ заявили о враждебном характере по отношению к России деятельности дипломата, добавив, что к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.