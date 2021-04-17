В Париже заявили о намерении Макрона провести переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вскоре провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца, посвященном встрече Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пресс-службе отметили, что Макрон выразил поддержку Францией суверенитету и независимости Украины и заявил о стремлении найти политическое решение конфликта в Донбассе.
«Президент Франции и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи. Они отметили, что итоги парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 г., остаются полностью актуальными... Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным», — говорится в сообщении.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.