МИД России выразил протест Чехии из-за высылки сотрудников посольства
Решение чешских властей о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге является враждебным шагом, а Москва примет ответные меры, говорится в заявлении МИД России.
«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами... Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — говорится в сообщении.
Заявление руководства Чехии о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в Врбетице МИД назвал абсурдом, обратив внимание на то, что ранее Прага возлагала вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. В действиях Чехии также можно увидеть и «американский след», считают в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — добавили в МИДе.
О новых уликах, которые якобы указывают на причастность России к взрыву, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. МИД страны принял решение выслать в течение 48 часов из страны 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Позднее Гамачек сообщил в Twitter, что планирует обсудить дело о взрыве в Врбетице на встрече с главами МИД Евросоюза в понедельник.