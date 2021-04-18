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МИД России выразил протест Чехии из-за высылки сотрудников посольства

Ведомости

Решение чешских властей о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге является враждебным шагом, а Москва примет ответные меры, говорится в заявлении МИД России.

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами... Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — говорится в сообщении.

Заявление руководства Чехии о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в Врбетице МИД назвал абсурдом, обратив внимание на то, что ранее Прага возлагала вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. В действиях Чехии также можно увидеть и «американский след», считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — добавили в МИДе.

О новых уликах, которые якобы указывают на причастность России к взрыву, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. МИД страны принял решение выслать в течение 48 часов из страны 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Позднее Гамачек сообщил в Twitter, что планирует обсудить дело о взрыве в Врбетице на встрече с главами МИД Евросоюза в понедельник.

Ранее по теме: В Праге задержали семь человек, обливших кетчупом ограждение посольства России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных