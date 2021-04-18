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Песков: решение об участии Путина в саммите по климату пока не принято

Ведомости

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите по климату, на который его пригласил американский лидер Джо Байден, пока еще не принято, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — отметил он.

Информацию по этим вопросам Кремль начал получать только в последние дни, добавил Песков.

Ранее о том, что Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщил Белый дом. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля. Песков отмечал, что президент России уделяет большое внимание вопросам климата.

Ранее по теме: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных