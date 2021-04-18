Песков: решение об участии Путина в саммите по климату пока не принято
Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите по климату, на который его пригласил американский лидер Джо Байден, пока еще не принято, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — отметил он.
Информацию по этим вопросам Кремль начал получать только в последние дни, добавил Песков.
Ранее о том, что Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщил Белый дом. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля. Песков отмечал, что президент России уделяет большое внимание вопросам климата.