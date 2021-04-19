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Times узнала о планах Британии ввести закон о защите от «враждебных государств»

Ведомости

Власти Великобритании могут обязать лиц, работающих в стране от имени правительств иностранных государств, регистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с разработанным законопроектом о защите нации от «враждебных государств», таких, как Китай и Россия. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, о премьер-министр Борис Джонсон планирует объявить о законопроекте 11 мая во время ежегодной тронной речи королевы Елизаветы II. Новый закон будет действовать по аналогии с тем, как это установлено в США. Там все, кто работает на иностранные государства, их должностных лиц и политические партии, включая консультантов и пиарщиков, должны регистрироваться в Минюсте и регулярно отчитываться о своей деятельности.

В случае игнорирования этих требований тем, кто представляет «враждебные государства» в Великобритании, как и в США, будет грозить уголовная ответственность. Из подобных лиц спецслужбы страны намерены создать специальный реестр, чтобы расширить возможность привлечения к ответственности по подозрению в шпионаже. Сейчас запустить соответствующую процедуру можно только в случае поимки с поличным.

Кроме того, британские власти намерены обновить законодательство о гостайне. По данным газеты, премьер Джонсон намерен провести соответствующие законы из-за обеспокоенности действиями России и Китая.

15 апреля МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.

Ранее по теме: Посол Великобритании прибыла в МИД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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