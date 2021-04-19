Times узнала о планах Британии ввести закон о защите от «враждебных государств»

По данным газеты, о премьер-министр Борис Джонсон планирует объявить о законопроекте 11 мая во время ежегодной тронной речи королевы Елизаветы II. Новый закон будет действовать по аналогии с тем, как это установлено в США. Там все, кто работает на иностранные государства, их должностных лиц и политические партии, включая консультантов и пиарщиков, должны регистрироваться в Минюсте и регулярно отчитываться о своей деятельности.