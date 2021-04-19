Times узнала о планах Британии ввести закон о защите от «враждебных государств»
Власти Великобритании могут обязать лиц, работающих в стране от имени правительств иностранных государств, регистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с разработанным законопроектом о защите нации от «враждебных государств», таких, как Китай и Россия. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, о премьер-министр Борис Джонсон планирует объявить о законопроекте 11 мая во время ежегодной тронной речи королевы Елизаветы II. Новый закон будет действовать по аналогии с тем, как это установлено в США. Там все, кто работает на иностранные государства, их должностных лиц и политические партии, включая консультантов и пиарщиков, должны регистрироваться в Минюсте и регулярно отчитываться о своей деятельности.
В случае игнорирования этих требований тем, кто представляет «враждебные государства» в Великобритании, как и в США, будет грозить уголовная ответственность. Из подобных лиц спецслужбы страны намерены создать специальный реестр, чтобы расширить возможность привлечения к ответственности по подозрению в шпионаже. Сейчас запустить соответствующую процедуру можно только в случае поимки с поличным.
Кроме того, британские власти намерены обновить законодательство о гостайне. По данным газеты, премьер Джонсон намерен провести соответствующие законы из-за обеспокоенности действиями России и Китая.
15 апреля МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.