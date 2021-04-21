Кремль не получил запрос Зеленского на встречу с Путиным в Донбассе
Кремль в последнее время не получал официальных запросов на встречу с президентом России Владимиром Путиным от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«В последние дни запросов на общение не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о предложении Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе.
Накануне Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. До этого украинский президент говорил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России, но получил отказ. Песков также отрицал получение запроса, говоря, что он «не видел никаких запросов».
С февраля в Киеве жаловались на эскалацию противостояния в Донбассе с жертвами среди украинских военных и мирных жителей региона, а позже отметили концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы.
В Кремле подчеркивают, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва заверила, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости. Отчасти наращивание военного потенциала по периметру украинской границы подтвердили в Минобороны: в частности, в апреле в ведомстве заявили, что в Черное море был переправлен ряд десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений.