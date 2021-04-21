Кремль не получил запрос Зеленского на встречу с Путиным в Донбассе

В Кремле подчеркивают, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва заверила, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости. Отчасти наращивание военного потенциала по периметру украинской границы подтвердили в Минобороны: в частности, в апреле в ведомстве заявили, что в Черное море был переправлен ряд десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений.