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Кремль не получил запрос Зеленского на встречу с Путиным в Донбассе

Ведомости

Кремль в последнее время не получал официальных запросов на встречу с президентом России Владимиром Путиным от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«В последние дни запросов на общение не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о предложении Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе.

Накануне Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. До этого украинский президент говорил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России, но получил отказ. Песков также отрицал получение запроса, говоря, что он «не видел никаких запросов».

С февраля в Киеве жаловались на эскалацию противостояния в Донбассе с жертвами среди украинских военных и мирных жителей региона, а позже отметили концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы.

В Кремле подчеркивают, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва заверила, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости. Отчасти наращивание военного потенциала по периметру украинской границы подтвердили в Минобороны: в частности, в апреле в ведомстве заявили, что в Черное море был переправлен ряд десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии для совместных с Черноморским флотом учений.

Ранее по теме: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных