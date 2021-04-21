МИД обвинил США в сокрытии планов по развертыванию новых ядерных вооружений
США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».
«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991—1992 гг.», — говорится в заявлении ведомства.
«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами»», — добавили в МИДе.
В то же время действия самих США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, как указывает внешнеполитическое ведомство, напрямую противоречат юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия.
21 апреля МИД объявил о высылке из России 10 сотрудников американского посольства в Москве. А 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.