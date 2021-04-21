МИД обвинил США в сокрытии планов по развертыванию новых ядерных вооружений

21 апреля МИД объявил о высылке из России 10 сотрудников американского посольства в Москве. А 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.