Байден заявил о воодушевлении после выступления Путина на саммите по климату

Байден заявил, что перспектива такого сотрудничества видится ему очень многообещающей. При этом он указал, что при переходе «к чистому энергетическому будущему» должны быть обеспечены рабочие места для людей, занятых в современных отраслях промышленности. Он пояснил, что их можно перевести в новые отрасли.