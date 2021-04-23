Байден заявил о воодушевлении после выступления Путина на саммите по климату
Президент США Джо Байден заявил, что чувствует воодушевление после вчерашнего призыва российского лидера Владимира Путина объединить усилия в борьбе с изменением климата, сообщает репортер CNN Кейт Салливан на своей странице в Twitter.
«Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к миру сотрудничать и продвигать процесс поглощения углекислого газа, и США с нетерпением ожидают сотрудничества с Россией и другими странами в этом направлении», — цитирует Байдена журналистка.
Байден заявил, что перспектива такого сотрудничества видится ему очень многообещающей. При этом он указал, что при переходе «к чистому энергетическому будущему» должны быть обеспечены рабочие места для людей, занятых в современных отраслях промышленности. Он пояснил, что их можно перевести в новые отрасли.
Вчера Путин по приглашению Байдена выступил на саммите по вопросам климата. В своей речи президент призвал все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, а также инвестировать в практически значимые климатические проекты и разрабатывать низкоуглеродные технологии по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.
Путин назвал договоренности между странами, достигнутые по линии ООН, надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.