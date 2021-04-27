Референдум по Конституции Белоруссии может состояться зимой 2022 года
В Белоруссии планируют проведение референдума по поправкам в Конституцию в январе — феврале 2022 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК республики Лидию Ермошину.
«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе — феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата (крайнее возможное воскресенье. — Ред.) – 16 января», — сказала она.
О проведении референдума в конце лета или начале осени этого года «разговора нет», добавила она.
В августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи». Позднее, в феврале, глава республики сообщил, что проект поправок подготовят в течение текущего года.