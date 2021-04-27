Референдум по Конституции Белоруссии может состояться зимой 2022 года

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе — феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата (крайнее возможное воскресенье. — Ред.) – 16 января», — сказала она.