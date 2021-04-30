Путин выразил надежду на восстановление иранской сделки в прежних рамках

«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.