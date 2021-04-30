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Путин выразил надежду на восстановление иранской сделки в прежних рамках

Ведомости

Президент России Владимир Путин надеется на восстановление всего комплекса мер в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в прежних рамках. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Последний пакет ограничений был восстановлен 20 сентября.

Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных