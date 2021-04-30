Путин выразил надежду на восстановление иранской сделки в прежних рамках
Президент России Владимир Путин надеется на восстановление всего комплекса мер в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в прежних рамках. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Последний пакет ограничений был восстановлен 20 сентября.
Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.