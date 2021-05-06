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Лавров объяснил «сомнительные высказывания» российских политиков о Казахстане

Ведомости

Сомнительные и провокационные высказывания некоторых российских политиков о Казахстане неизбежны в рамках демократической жизни, но они не имеют отношения к реальной политике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахскому телеканалу «Хабар 24».

«Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, — это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами», — сказал он.

Лавров пояснил, что некоторые политики специально делают спорные заявления, чтобы привлечь к себе внимание. Однако лица, которые в действительности определяют российскую политику в отношении Казахстана, подобных высказываний себе никогда бы не позволили и не подвергли сомнению существующие договоренности между странами, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. При этом министр не уточнил, о каких именно политиках идет речь.

В декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире «Первого канала» заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок России». После этого временный поверенный в делах России Александр Комаров был приглашен в казахстанское министерство иностранных дел, где получил ноту с официальной позицией ведомства республики относительно произошедшего. В МИДе подчеркнули, что подобные провокационные действия ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношениям двух стран.

Ранее по теме: МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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