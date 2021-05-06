Лавров объяснил «сомнительные высказывания» российских политиков о Казахстане
Сомнительные и провокационные высказывания некоторых российских политиков о Казахстане неизбежны в рамках демократической жизни, но они не имеют отношения к реальной политике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахскому телеканалу «Хабар 24».
«Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, — это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами», — сказал он.
Лавров пояснил, что некоторые политики специально делают спорные заявления, чтобы привлечь к себе внимание. Однако лица, которые в действительности определяют российскую политику в отношении Казахстана, подобных высказываний себе никогда бы не позволили и не подвергли сомнению существующие договоренности между странами, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. При этом министр не уточнил, о каких именно политиках идет речь.
В декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире «Первого канала» заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок России». После этого временный поверенный в делах России Александр Комаров был приглашен в казахстанское министерство иностранных дел, где получил ноту с официальной позицией ведомства республики относительно произошедшего. В МИДе подчеркнули, что подобные провокационные действия ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношениям двух стран.