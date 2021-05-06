Лавров объяснил «сомнительные высказывания» российских политиков о Казахстане

Лавров пояснил, что некоторые политики специально делают спорные заявления, чтобы привлечь к себе внимание. Однако лица, которые в действительности определяют российскую политику в отношении Казахстана, подобных высказываний себе никогда бы не позволили и не подвергли сомнению существующие договоренности между странами, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. При этом министр не уточнил, о каких именно политиках идет речь.