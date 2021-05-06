МИД Украины обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем

«Когда зеленые человечки появились в Крыму в 2014 году, Россия заявила, что это не ее солдаты, что это не Россия, и все же полуостров был незаконно оккупирован российскими вооруженными силами», — заявил министр. Он подчеркнул, что даже если речь действительно идет лишь об учениях, то они все равно связаны с «окружением Украины и наступательными операциями против Украины».