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МИД Украины обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем

Ведомости

Россия пытается провести «ползучую аннексию» Азовского моря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«Азовское море является низко висящим фруктом для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — сказал он.

Кулеба выразил обеспокоенность в связи с наращиванием присутствия российских войск вдоль украинской границы и в Крыму. Объяснения России, что это происходит в рамках военных учений, глава украинского ведомства отверг.

«Когда зеленые человечки появились в Крыму в 2014 году, Россия заявила, что это не ее солдаты, что это не Россия, и все же полуостров был незаконно оккупирован российскими вооруженными силами», — заявил министр. Он подчеркнул, что даже если речь действительно идет лишь об учениях, то они все равно связаны с «окружением Украины и наступательными операциями против Украины».

Ранее командование Военно-морских сил Украины обвинило Россию в том, что катера Федеральной службы безопасности пытались воспрепятствовать деятельности украинских военных кораблей в Азовском море. Перед этим МИД республики выразил протест в связи с объявлением России о временном закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.

Ранее по теме: Украина обвинила Россию в попытке помешать ее кораблям в Азовском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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