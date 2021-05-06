МИД Украины обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем
Россия пытается провести «ползучую аннексию» Азовского моря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
«Азовское море является низко висящим фруктом для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — сказал он.
Кулеба выразил обеспокоенность в связи с наращиванием присутствия российских войск вдоль украинской границы и в Крыму. Объяснения России, что это происходит в рамках военных учений, глава украинского ведомства отверг.
«Когда зеленые человечки появились в Крыму в 2014 году, Россия заявила, что это не ее солдаты, что это не Россия, и все же полуостров был незаконно оккупирован российскими вооруженными силами», — заявил министр. Он подчеркнул, что даже если речь действительно идет лишь об учениях, то они все равно связаны с «окружением Украины и наступательными операциями против Украины».
Ранее командование Военно-морских сил Украины обвинило Россию в том, что катера Федеральной службы безопасности пытались воспрепятствовать деятельности украинских военных кораблей в Азовском море. Перед этим МИД республики выразил протест в связи с объявлением России о временном закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.