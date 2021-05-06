Лавров заявил о мании безнаказанности у Евросоюза
Европейский союз (ЕС), угрожающий России новыми санкциями, чувствует манию безнаказанности, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
«Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что, помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией — имею в виду полную безнаказанность», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что ЕС ввел санкции в отношении России «без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно». Он подчеркнул, что Москва не оставит эти действия без ответа. Также министр отметил, что Брюссель разрушил «архитектуру» отношений с Россией, которая была «беспрецедентно развитой в свое время».
Глава российского МИД назвал тупиковым путь, по которому идет ЕС в настоящий момент. Он отметил, что многие члены союза солидарны с ним, но из-за «агрессивного русофобского лобби» они не могут ничего с этим сделать и «плывут по течению».
Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам ЕС. Так, в страну не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. В ЕС в связи с этим выразили протест.