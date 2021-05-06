Лавров заявил о мании безнаказанности у Евросоюза

Лавров подчеркнул, что ЕС ввел санкции в отношении России «без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно». Он подчеркнул, что Москва не оставит эти действия без ответа. Также министр отметил, что Брюссель разрушил «архитектуру» отношений с Россией, которая была «беспрецедентно развитой в свое время».