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Лавров заявил о мании безнаказанности у Евросоюза

Ведомости

Европейский союз (ЕС), угрожающий России новыми санкциями, чувствует манию безнаказанности, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

«Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что, помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией — имею в виду полную безнаказанность», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что ЕС ввел санкции в отношении России «без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно». Он подчеркнул, что Москва не оставит эти действия без ответа. Также министр отметил, что Брюссель разрушил «архитектуру» отношений с Россией, которая была «беспрецедентно развитой в свое время».

Глава российского МИД назвал тупиковым путь, по которому идет ЕС в настоящий момент. Он отметил, что многие члены союза солидарны с ним, но из-за «агрессивного русофобского лобби» они не могут ничего с этим сделать и «плывут по течению».

Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам ЕС. Так, в страну не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. В ЕС в связи с этим выразили протест.

Ранее по теме: ЕС выразил протест постпреду РФ из-за санкций против европейских чиновников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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