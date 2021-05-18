Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект

В июне 2018 г. Россия и Китай договорилась с Китаем о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. »Росатом» спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС — два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 г.