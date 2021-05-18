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Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поучаствуют в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Президент Си Цзиньпин примет участие в старте проекта двух стран в области ядерной энергетики», — говорится в сообщении. Мероприятие состоится 19 мая в онлайн формате. О каком именно проекте идет речь, в МИДе не рассказали.

В июне 2018 г. Россия и Китай договорилась с Китаем о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. »Росатом» спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС — два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 г.

Ранее по теме: «Росатом» получил контракты на четыре блока АЭС в Китае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных