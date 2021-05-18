Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поучаствуют в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.
«Президент Си Цзиньпин примет участие в старте проекта двух стран в области ядерной энергетики», — говорится в сообщении. Мероприятие состоится 19 мая в онлайн формате. О каком именно проекте идет речь, в МИДе не рассказали.
В июне 2018 г. Россия и Китай договорилась с Китаем о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. »Росатом» спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС — два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 г.