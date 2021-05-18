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Глава МИД ФРГ заявил о «самых серьезных временах» в отношениях с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал положение дел в отношениях с Россией как «самые серьезные времена за 30 лет». Об этом он сказал в видеообращении на 25-й конференции «Потсдамские встречи», передает «РИА Новости».

«Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях (настали – ред.) серьезные, самые серьезные за последние 30 лет», — заявил Маас. По его словам, политические конфликты между Берлином и Москвой касаются оценки положения гражданского общества в России, ситуации на границе с Украиной, а также активности российских спецслужб.

«Решение возникает только тогда, когда мы говорим друг с другом», — подчеркнул министр.

10 мая Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией. При этом Брюссель должен «не уходить со своего пути» и продолжить сплоченно выступать за права человека в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных