Глава МИД ФРГ заявил о «самых серьезных временах» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал положение дел в отношениях с Россией как «самые серьезные времена за 30 лет». Об этом он сказал в видеообращении на 25-й конференции «Потсдамские встречи», передает «РИА Новости».
«Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях (настали – ред.) серьезные, самые серьезные за последние 30 лет», — заявил Маас. По его словам, политические конфликты между Берлином и Москвой касаются оценки положения гражданского общества в России, ситуации на границе с Украиной, а также активности российских спецслужб.
«Решение возникает только тогда, когда мы говорим друг с другом», — подчеркнул министр.
10 мая Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией. При этом Брюссель должен «не уходить со своего пути» и продолжить сплоченно выступать за права человека в России.