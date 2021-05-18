Глава МИД ФРГ заявил о «самых серьезных временах» в отношениях с Россией

«Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях (настали – ред.) серьезные, самые серьезные за последние 30 лет», — заявил Маас. По его словам, политические конфликты между Берлином и Москвой касаются оценки положения гражданского общества в России, ситуации на границе с Украиной, а также активности российских спецслужб.