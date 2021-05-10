В МИД Германии заявили о готовности ЕС к диалогу с Россией
Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием глав МИД стран ЕС.
«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — цитирует его ТАСС.
По мнению министра, Евросоюз должен «не уходить со своего пути» и продолжить сплоченно выступать за права человека в России.
Его поддержал и глава МИД Словакии Иван Корчок, призвавший остановить «негативную спираль развития отношений с Россией».
«В данный момент в отношениях между странами ЕС и Россией наблюдается сложная ситуация, но это происходит и в целом между сообществом и РФ. Я не хочу дальнейшей эскалации», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. Он подчеркнул, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель «наказать неугодные режимы или убрать конкурентов» и что, несмотря на призывы генерального секретаря ООН, эти ограничения ужесточаются.