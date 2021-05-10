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В МИД Германии заявили о готовности ЕС к диалогу с Россией

Ведомости

Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием глав МИД стран ЕС.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, Евросоюз должен «не уходить со своего пути» и продолжить сплоченно выступать за права человека в России.

Его поддержал и глава МИД Словакии Иван Корчок, призвавший остановить «негативную спираль развития отношений с Россией».

«В данный момент в отношениях между странами ЕС и Россией наблюдается сложная ситуация, но это происходит и в целом между сообществом и РФ. Я не хочу дальнейшей эскалации», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. Он подчеркнул, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель «наказать неугодные режимы или убрать конкурентов» и что, несмотря на призывы генерального секретаря ООН, эти ограничения ужесточаются.

Ранее по теме: Германия поддержала высылку Чехией 18 российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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