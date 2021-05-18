Песков сообщил об отсутствии у Путина планов уйти в полноценный отпуск
Президент России Владимир Путин не планирует полноценный летний отпуск, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Полноценный [отпуск] он точно – я могу точно сказать, даже не зная его планов, – [проводить] не будет», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что должность главы государства не позволяет Путину более чем на несколько дней отойти от регулярных рабочих мероприятий.
Песков напомнил, что президент отдыхает летом «какими-то урывками, используя выходные дни», и сказал, что ему пока не известно, есть ли у него конкретные планы посетить какие-то места отдыха этим летом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера объяснил, почему Путин любит отдыхать именно в России. По его словам, основная причина в том, что президент считает Россию необъятной, красивой и богатой страной. Кроме того, его задача – на своем примере популяризировать такие места, о существовании которых большинство граждан не знает.