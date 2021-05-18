Песков сообщил об отсутствии у Путина планов уйти в полноценный отпуск

«Полноценный [отпуск] он точно – я могу точно сказать, даже не зная его планов, – [проводить] не будет», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что должность главы государства не позволяет Путину более чем на несколько дней отойти от регулярных рабочих мероприятий.