Посол заявил о готовности Палестины к переговорам с Израилем в Москве
Палестина готова к прямым переговорам с Израилем в Москве в любой момент, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно, мы согласны провести переговоры хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. Он отметил, что текущая конфронтация уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами произошла, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.