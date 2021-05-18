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Госдума одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму лицам

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Документ, в частности, предполагает запрет избираться в Госдуму гражданам, которые были участниками общественных и религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими.

Учредителям и тем, кто входил в руководство таких организаций за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации, запретят избираться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет. Рядовым участникам предлагается установить трехлетний запрет на участие в выборах.

Кроме того, запрет будет касаться «иных лиц», причастных к деятельности подобных организаций. К таким авторы законопроекта предлагают отнести граждан, предоставлявших экстремистским организациям финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных