Госдума одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму лицам

Учредителям и тем, кто входил в руководство таких организаций за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации, запретят избираться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет. Рядовым участникам предлагается установить трехлетний запрет на участие в выборах.