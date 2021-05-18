Госдума одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму лицам
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.
Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Документ, в частности, предполагает запрет избираться в Госдуму гражданам, которые были участниками общественных и религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими.
Учредителям и тем, кто входил в руководство таких организаций за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации, запретят избираться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет. Рядовым участникам предлагается установить трехлетний запрет на участие в выборах.
Кроме того, запрет будет касаться «иных лиц», причастных к деятельности подобных организаций. К таким авторы законопроекта предлагают отнести граждан, предоставлявших экстремистским организациям финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь.