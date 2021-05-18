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Армения пожаловалась в ЕСПЧ на вмешательство Турции в карабахскую войну

Ведомости

Армения подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Турции, обвинив ее в вербовке и отправке в Азербайджан сирийских наемников для участия в военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства Армении при ЕСПЧ.

«Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Турцию за конвенционные нарушения путем вербовки сирийских наемников во время 44-дневной войны, их отправке в Азербайджан и оказания военной помощи Азербайджану», — сообщили в пресс-службе.

В частности, в жалобе правительство Армении утверждает, что Турция нарушила права жителей Армении и Нагорного Карабаха на свободу, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь. Кроме того, правительство предоставило обширные доказательства того, что Турция вербовала и перебрасывала сирийских наемников в Азербайджан, поставляла ему военную технику, оружие и боеприпасы, а также участвовала в конфликте другими способами, отметили в пресс-службе.

Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 г. 9 ноября было подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, которое позволило достичь полного прекращения военных. С ноября 2020 г. в Карабахе находятся российские миротворцы для обеспечения соблюдения договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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