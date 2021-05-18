Армения пожаловалась в ЕСПЧ на вмешательство Турции в карабахскую войну
Армения подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Турции, обвинив ее в вербовке и отправке в Азербайджан сирийских наемников для участия в военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства Армении при ЕСПЧ.
«Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Турцию за конвенционные нарушения путем вербовки сирийских наемников во время 44-дневной войны, их отправке в Азербайджан и оказания военной помощи Азербайджану», — сообщили в пресс-службе.
В частности, в жалобе правительство Армении утверждает, что Турция нарушила права жителей Армении и Нагорного Карабаха на свободу, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь. Кроме того, правительство предоставило обширные доказательства того, что Турция вербовала и перебрасывала сирийских наемников в Азербайджан, поставляла ему военную технику, оружие и боеприпасы, а также участвовала в конфликте другими способами, отметили в пресс-службе.
Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 г. 9 ноября было подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, которое позволило достичь полного прекращения военных. С ноября 2020 г. в Карабахе находятся российские миротворцы для обеспечения соблюдения договоренностей.