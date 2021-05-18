Армения пожаловалась в ЕСПЧ на вмешательство Турции в карабахскую войну

В частности, в жалобе правительство Армении утверждает, что Турция нарушила права жителей Армении и Нагорного Карабаха на свободу, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь. Кроме того, правительство предоставило обширные доказательства того, что Турция вербовала и перебрасывала сирийских наемников в Азербайджан, поставляла ему военную технику, оружие и боеприпасы, а также участвовала в конфликте другими способами, отметили в пресс-службе.