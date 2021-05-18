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Госдума одобрила в первом чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается изымать в пользу государства денежные средства чиновников, уличенных в коррупции, следует из данных электронной базы думы.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в марте. Документ вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», а также дополняет закон «О противодействии коррупции» новой статьей «Контроль за законностью получения денежных средств». Статья предусматривает прокурорскую проверку счетов, открытых на имена чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей. Если поступившие на счета суммы превысят их общий доход за три года более чем на 10 тыс. руб., будет запущена процедура по изъятию этих средств через суд в бюджет государства.

В настоящее время можно обращать в бюджет государства только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги и денежные средства, эквивалентные стоимости такого имущества, следует из пояснительной записки к законопроекту.

По данным Генпрокуратуры, число преступлений коррупционной направленности в России в I квартале 2021 г. выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре этих преступлений около половины приходится на факты взяточничества, совокупный массив которых впервые за пять лет превысил отметку в 5000 деяний. За год их число выросло примерно на 20%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб.

Ранее по теме: Число коррупционных преступлений в России выросло на 18,7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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