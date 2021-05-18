Госдума одобрила в первом чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Правительство внесло законопроект в Госдуму в марте. Документ вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», а также дополняет закон «О противодействии коррупции» новой статьей «Контроль за законностью получения денежных средств». Статья предусматривает прокурорскую проверку счетов, открытых на имена чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей. Если поступившие на счета суммы превысят их общий доход за три года более чем на 10 тыс. руб., будет запущена процедура по изъятию этих средств через суд в бюджет государства.