Число коррупционных преступлений в России выросло на 18,7%

«В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.)», – говорится в сборнике. В структуре этих преступлений около половины приходится на факты взяточничества, совокупный массив которых впервые за пять лет превысил отметку в 5 тыс. деяний. За год их число выросло примерно на 20%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб., рассказали в ведомстве.