Число коррупционных преступлений в России выросло на 18,7%
Число преступлений коррупционной направленности в России в первом квартале 2021 г. выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сборника Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь-март 2021 г.
«В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.)», – говорится в сборнике. В структуре этих преступлений около половины приходится на факты взяточничества, совокупный массив которых впервые за пять лет превысил отметку в 5 тыс. деяний. За год их число выросло примерно на 20%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб., рассказали в ведомстве.
Кратный рост числа коррупционных преступлений в январе-марте отмечен в 13 регионах, в том числе в Волгоградской (409) и Белгородской (162) областях, Приморском крае (124), Пензенской (83) и Томской (75) областях.
Ранее глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край, сообщил он.