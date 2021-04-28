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Число коррупционных преступлений в России выросло на 18,7%

Ведомости

Число преступлений коррупционной направленности в России в первом квартале 2021 г. выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сборника Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь-март 2021 г.

«В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.)», – говорится в сборнике. В структуре этих преступлений около половины приходится на факты взяточничества, совокупный массив которых впервые за пять лет превысил отметку в 5 тыс. деяний. За год их число выросло примерно на 20%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб., рассказали в ведомстве.

Кратный рост числа коррупционных преступлений в январе-марте отмечен в 13 регионах, в том числе в Волгоградской (409) и Белгородской (162) областях, Приморском крае (124), Пензенской (83) и Томской (75) областях.

Ранее глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край, сообщил он.

Ранее по теме: Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных