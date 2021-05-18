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Захарова ответила главе МИД Украины на слова о вывозе граждан из Непала

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском «трюке» с вывозом украинских туристов из Непала.

«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать», — написала Захарова.

Как пояснила Захарова, Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».

Захарова также выразила благодарность за содействие в возращении россиян коллективу российского посольства в Непале и непальским коллегам. Она отметила, что из Непала вылетели рейсом «Аэрофлота» не только россияне, но и туристы из Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также 10 граждан Украины.

Ранее по теме: Россиянам рекомендовали покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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