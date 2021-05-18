Захарова ответила главе МИД Украины на слова о вывозе граждан из Непала

Как пояснила Захарова, Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».