Захарова ответила главе МИД Украины на слова о вывозе граждан из Непала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском «трюке» с вывозом украинских туристов из Непала.
«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать», — написала Захарова.
Как пояснила Захарова, Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».
Захарова также выразила благодарность за содействие в возращении россиян коллективу российского посольства в Непале и непальским коллегам. Она отметила, что из Непала вылетели рейсом «Аэрофлота» не только россияне, но и туристы из Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также 10 граждан Украины.