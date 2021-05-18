Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

Ведомости

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью русской службе ВВС.

«Как ни странно, вместо того, чтобы развивать диалог, Великобритания, Лондон идет на такую открытую конфронтацию с Россией. И для нас это очень печально», – сказал Нарышкин.

Он отметил, что в России не могут найти рациональное объяснение такой «недальновидной» политике. Взаимодействие России и Великобритании необходимо для укрепления стабильности и международной безопасности. Чтобы сблизить позиции двух стран, необходимо уйти от взаимных бездоказательных обвинений, резюмировал глава СВР.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что власти Великобритании могут обязать лиц, работающих в стране от имени правительств иностранных государств, регистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с разработанным законопроектом о защите нации от «враждебных государств», таких, как Китай и Россия.

15 апреля МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.

Ранее по теме: Times узнала о планах Британии ввести закон о защите от «враждебных государств»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных