Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что власти Великобритании могут обязать лиц, работающих в стране от имени правительств иностранных государств, регистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с разработанным законопроектом о защите нации от «враждебных государств», таких, как Китай и Россия.