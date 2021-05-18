Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией
Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью русской службе ВВС.
«Как ни странно, вместо того, чтобы развивать диалог, Великобритания, Лондон идет на такую открытую конфронтацию с Россией. И для нас это очень печально», – сказал Нарышкин.
Он отметил, что в России не могут найти рациональное объяснение такой «недальновидной» политике. Взаимодействие России и Великобритании необходимо для укрепления стабильности и международной безопасности. Чтобы сблизить позиции двух стран, необходимо уйти от взаимных бездоказательных обвинений, резюмировал глава СВР.
Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что власти Великобритании могут обязать лиц, работающих в стране от имени правительств иностранных государств, регистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с разработанным законопроектом о защите нации от «враждебных государств», таких, как Китай и Россия.
15 апреля МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России. Лондон заявил, что разделяет опасения США, которые ввели санкции против российского госдолга, компаний и физлиц в связи с обвинением в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы 2020 г. и кибератаках.