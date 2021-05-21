ООН выделит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа
ООН направит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа после достижения перемирия между Израилем и радикальным движением «Хамас», заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сегодня сообщило о выделении $4,5 млн по линии Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на гуманитарные нужды в секторе Газа в дополнение к $14,5 млн, выделенных для оккупированных палестинских территорий ранее на этой неделе», — цитирует ТАСС Дюжаррика.
По его словам, ООН сильно обеспокоена новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме спустя всего несколько часов после заключения перемирия.
Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками «Хамас» в секторе Газа приостановлен. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщила на брифинге 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия «с глубоким удовлетворением» относится к прекращению огня между сторонами конфликта.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. Они переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас», которое в основном обстреливало израильские города тысячами самодельных ракет. Жертвами конфликта стали почти 300 палестинцев и 12 израильтян.