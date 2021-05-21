ООН выделит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. Они переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас», которое в основном обстреливало израильские города тысячами самодельных ракет. Жертвами конфликта стали почти 300 палестинцев и 12 израильтян.