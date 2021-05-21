Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

ООН выделит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа

Ведомости

ООН направит дополнительно $4,5 млн на помощь сектору Газа после достижения перемирия между Израилем и радикальным движением «Хамас», заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сегодня сообщило о выделении $4,5 млн по линии Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на гуманитарные нужды в секторе Газа в дополнение к $14,5 млн, выделенных для оккупированных палестинских территорий ранее на этой неделе», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

По его словам, ООН сильно обеспокоена новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме спустя всего несколько часов после заключения перемирия.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками «Хамас» в секторе Газа приостановлен. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщила на брифинге 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия «с глубоким удовлетворением» относится к прекращению огня между сторонами конфликта.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. Они переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас», которое в основном обстреливало израильские города тысячами самодельных ракет. Жертвами конфликта стали почти 300 палестинцев и 12 израильтян.

Ранее по теме: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных