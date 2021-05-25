Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
Испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 успешно завершаются, на очереди поставка системы в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба Кремля.
«В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал Путин.
Президент отметил высокую динамику поступления в армию и на флот новейших образцов оружия и военной техники, существенное укрепление потенциала ядерной триады, расширение боевых возможностей военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон».
В связи с непростой международной ситуацией, потенциальными рисками и угрозами военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от границ, вооруженные силы должны находиться в постоянной и высокой боеготовности, подчеркнул Путин. Совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением и техникой будет продолжено. При этом «самое серьезное» внимание будет уделено совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения безопасности России, объяснил российский лидер.
ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.