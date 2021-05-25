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Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500

Ведомости

Испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 успешно завершаются, на очереди поставка системы в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

«В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал Путин.

Президент отметил высокую динамику поступления в армию и на флот новейших образцов оружия и военной техники, существенное укрепление потенциала ядерной триады, расширение боевых возможностей военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон».

В связи с непростой международной ситуацией, потенциальными рисками и угрозами военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от границ, вооруженные силы должны находиться в постоянной и высокой боеготовности, подчеркнул Путин. Совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением и техникой будет продолжено. При этом «самое серьезное» внимание будет уделено совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения безопасности России, объяснил российский лидер.

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Ранее по теме: В России начались испытания новейшего комплекса С-500

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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