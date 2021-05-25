Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500

В связи с непростой международной ситуацией, потенциальными рисками и угрозами военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от границ, вооруженные силы должны находиться в постоянной и высокой боеготовности, подчеркнул Путин. Совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением и техникой будет продолжено. При этом «самое серьезное» внимание будет уделено совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения безопасности России, объяснил российский лидер.