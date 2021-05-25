Россия и Китай подтвердили курс на укрепление двусторонних связей
Президент России Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого стороны подтвердили курс на всемерное укрепление двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля.
«Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин продолжат оставаться в тесном контакте друг с другом.
В ходе беседы Путин и Цзечи обсудили международную повестку и вопросы развития отношений России и Китая. Также стороны указали на важную роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, который был подписан 16 июля 2001 г.