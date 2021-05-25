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Россия и Китай подтвердили курс на укрепление двусторонних связей

Ведомости

Президент России Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого стороны подтвердили курс на всемерное укрепление двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля.

«Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин продолжат оставаться в тесном контакте друг с другом.

В ходе беседы Путин и Цзечи обсудили международную повестку и вопросы развития отношений России и Китая. Также стороны указали на важную роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, который был подписан 16 июля 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных