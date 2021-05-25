Белоруссия закроет посольство в Канаде
Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, следует из постановления Совета министров республики, зарегистрированного в национальном реестре правовых актов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран, которые заморозили контакты с республикой в силу своих предубеждений или ведут против нее «деструктивную деятельность». По его словам, все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН.
Позже министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти Белоруссии планируют закрыть посольства республики в нескольких странах, где на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.
В августе 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента, в ходе которых победил Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. Демонстранты требовали его отставки и проведения новых выборов с допуском всех кандидатов и под контролем международных наблюдателей. Вступление Лукашенко в должность не признали ЕС, Великобритания, Канада, США и ряд других стран.