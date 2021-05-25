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Белоруссия закроет посольство в Канаде

Ведомости

Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, следует из постановления Совета министров республики, зарегистрированного в национальном реестре правовых актов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран, которые заморозили контакты с республикой в силу своих предубеждений или ведут против нее «деструктивную деятельность». По его словам, все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН.

Позже министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти Белоруссии планируют закрыть посольства республики в нескольких странах, где на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

В августе 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента, в ходе которых победил Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. Демонстранты требовали его отставки и проведения новых выборов с допуском всех кандидатов и под контролем международных наблюдателей. Вступление Лукашенко в должность не признали ЕС, Великобритания, Канада, США и ряд других стран.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о необходимости закрыть посольства Белоруссии в ряде стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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