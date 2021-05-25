Белоруссия закроет посольство в Канаде

В августе 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента, в ходе которых победил Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. Демонстранты требовали его отставки и проведения новых выборов с допуском всех кандидатов и под контролем международных наблюдателей. Вступление Лукашенко в должность не признали ЕС, Великобритания, Канада, США и ряд других стран.