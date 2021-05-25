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Макрон заявил о бессмысленности усиления санкций против России

Ведомости

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на «замороженные» конфликты больше не работает, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой», — цитирует «Интерфакс» Макрона. По его словам, у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений?», — сказал Макрон. Он также согласился с журналистом, который предположил, что возможности для новых антироссийских санкций на исходе.

Президент Франции также заявил о важности подготовки главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к июньскому саммиту ЕС доклада о вариантах политики в отношении России.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием глав МИД стран ЕС заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией. Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. Он подчеркнул, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель «наказать неугодные режимы или убрать конкурентов» и что, несмотря на призывы генерального секретаря ООН, эти ограничения ужесточаются.

Ранее по теме: В МИД Германии заявили о готовности ЕС к диалогу с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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