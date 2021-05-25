Макрон заявил о бессмысленности усиления санкций против России
Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на «замороженные» конфликты больше не работает, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой», — цитирует «Интерфакс» Макрона. По его словам, у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений?», — сказал Макрон. Он также согласился с журналистом, который предположил, что возможности для новых антироссийских санкций на исходе.
Президент Франции также заявил о важности подготовки главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к июньскому саммиту ЕС доклада о вариантах политики в отношении России.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием глав МИД стран ЕС заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Россией. Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. Он подчеркнул, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель «наказать неугодные режимы или убрать конкурентов» и что, несмотря на призывы генерального секретаря ООН, эти ограничения ужесточаются.