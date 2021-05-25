Макрон заявил о бессмысленности усиления санкций против России

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой», — цитирует «Интерфакс» Макрона. По его словам, у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений?», — сказал Макрон. Он также согласился с журналистом, который предположил, что возможности для новых антироссийских санкций на исходе.