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«Белавиа» заявила об отмене рейсов на Украину

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 31 августа в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов, сообщается на сайте перевозчика.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. После этого премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о прекращении с 00.00 мск 26 мая авиасообщения с Белоруссией.

Сегодня «Белавиа» также приняла решение отменить рейсы в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 г. после того, как Великобритания и Франция закрыли для перевозчика свои аэропорты. В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку по запросу Минобороны Белоруссии из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Ранее по теме: «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных