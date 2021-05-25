«Белавиа» заявила об отмене рейсов на Украину
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 31 августа в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов, сообщается на сайте перевозчика.
«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. После этого премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о прекращении с 00.00 мск 26 мая авиасообщения с Белоруссией.
Сегодня «Белавиа» также приняла решение отменить рейсы в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 г. после того, как Великобритания и Франция закрыли для перевозчика свои аэропорты. В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку по запросу Минобороны Белоруссии из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.