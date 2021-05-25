«Белавиа» заявила об отмене рейсов на Украину

Сегодня «Белавиа» также приняла решение отменить рейсы в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 г. после того, как Великобритания и Франция закрыли для перевозчика свои аэропорты. В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines.