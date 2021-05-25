США не считают Россию причастной к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.