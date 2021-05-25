США не считают Россию причастной к инциденту с самолетом Ryanair в Минске
США не считают, что Россия причастна к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
«Мы не считаем, что это имело место», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, считают ли в Вашингтоне, что Россия имела отношение к случившемуся в Минске (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа» после инцидента с самолетом Ryanair. По мнению Рааба, инцидент не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обвинения русофобской одержимостью и навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся. Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе саммита ЕС обсуждался в том числе вопрос причастности России к инциденту с самолетом, однако ввиду отсутствия соответствующих сведений дальнейшего углубления в тему не произошло.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.