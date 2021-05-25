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Российский консул посетил арестованную в Минске россиянку Сапегу

Ведомости

Российский консул встретился в Белоруссии с арестованной гражданкой России Софией Сапегой, которая была задержана вместе с экс-главредом белорусского телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии. 

Пока статья и суть обвинений не была оглашена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянка была задержана по подозрению в совершении в августе-сентябре 2020 г. преступлений, «предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии».

Видеозапись с участием Сапеги опубликовал телеграм-канал «Желтые сливы». На ней девушка говорит, что она является редактором телеграм-канала, который публикует личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. 

«Я Сапега Софья Андреевна 10.02.1998 года рождения... также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — сказала Сапега. Она также назвала свой адрес проживания в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Сапега арестована в Белоруссии на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Сапега и Протасевич были задержаны в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Вчера МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в минском СИЗО, также сообщалось, что он дал признательные показания по делу о беспорядках в Минске. Информация о минировании самолета при этом не подтвердилась.

Ранее по теме: Арестованная в Белоруссии россиянка призналась в публикации данных силовиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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