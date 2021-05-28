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Песков прокомментировал расследования ФБР инцидента с самолетом Ryanair

Ведомости

Начатые Федеральным бюро расследований (ФБР) США и Польшей, а также международными организациями расследования инцидента с самолетом Ryanair, посаженным в Минске, приведут только к недостоверным версиям. Руководство России получит информацию напрямую от властей Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все эти расследования – ну представьте себе будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более что выводы были – как это модно в последнее время — озвучены без каких-либо разбирательств», — сказал Песков, отметив, что не может сказать, будет ли Россия проводить свое собственное расследование, так как она не прерывала контакты с ведущей свое расследование Белоруссией.

«Мы не прекращаем ни с кем диалог. Более того, мы углубляем наш диалог и в рамках этого президент Путин будет иметь возможность сегодня от первоисточника получить информацию о произошедшем», — сказал Песков, имея в виду под первоисточником власти Белоруссии.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных