Песков прокомментировал расследования ФБР инцидента с самолетом Ryanair
Начатые Федеральным бюро расследований (ФБР) США и Польшей, а также международными организациями расследования инцидента с самолетом Ryanair, посаженным в Минске, приведут только к недостоверным версиям. Руководство России получит информацию напрямую от властей Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все эти расследования – ну представьте себе будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более что выводы были – как это модно в последнее время — озвучены без каких-либо разбирательств», — сказал Песков, отметив, что не может сказать, будет ли Россия проводить свое собственное расследование, так как она не прерывала контакты с ведущей свое расследование Белоруссией.
«Мы не прекращаем ни с кем диалог. Более того, мы углубляем наш диалог и в рамках этого президент Путин будет иметь возможность сегодня от первоисточника получить информацию о произошедшем», — сказал Песков, имея в виду под первоисточником власти Белоруссии.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.