Песков прокомментировал расследования ФБР инцидента с самолетом Ryanair

«Все эти расследования – ну представьте себе будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более что выводы были – как это модно в последнее время — озвучены без каких-либо разбирательств», — сказал Песков, отметив, что не может сказать, будет ли Россия проводить свое собственное расследование, так как она не прерывала контакты с ведущей свое расследование Белоруссией.