МИД выразил протест в связи с акцией у посольства России в Киеве

«28 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве», — говорится в заявлении МИД. Отмечается, что российское посольство в Киеве также направило в МИД Украины ноту протеста в связи с произошедшим.