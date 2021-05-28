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МИД выразил протест в связи с акцией у посольства России в Киеве

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест временному поверенному в делах Украины в РФ в связи с акцией, организованной украинскими радикалами у российского посольства в Киеве, сообщили в ведомстве.

«28 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве», — говорится в заявлении МИД. Отмечается, что российское посольство в Киеве также направило в МИД Украины ноту протеста в связи с произошедшим.

По данным внешнеполитического ведомства, 26 мая «представители украинских организаций радикального националистического толка» устроили у здания российского посольства в Киеве «некий перформанс», во время которого озвучили угрозы и оскорбления в сторону России и ее властей. Кроме того, выступающие заблокировали центральный вход в здание.

Москва расценивает данный шаг как еще одно «грубое нарушение» Украиной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., о чем было доложено украинскому дипломату, отметили в МИД. Ведомство потребовало от Киева принять меры, чтобы подобные инциденты не произошли вновь, а также обеспечить российскому посольству нормальные и безопасные условия работы. 

Ранее украинское агентство «Униан» сообщило, что 26 мая возле посольства России в Киеве была проведена акция в честь годовщины с начала боев между украинской армией и ополчением Донбасса за Донецкий аэропорт. Участники события почтили память погибших, а также сожгли картонный макет Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных