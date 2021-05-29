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Пашинян заявил о готовности отвести войска от границы с Азербайджаном

Ведомости

Ереван считает приемлемым призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном и готов отвести войска, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Логика шагов, указанных в предложении сопредседателей, принципиально приемлема для нас. Правительство Армении решительно настроено идти этим путем, и мы готовы в любой момент отвести войска. Ждем договоренностей сопредседателей МГ ОБСЕ с Баку, чтобы одновременно сделать это», — цитирует его «Sputnik Армения».

Пашинян уточнил, что речь идет об участке Сотк-Хознавар. По его словам, Армения также готова начать уточнение границ на этом участке и вернуться к переговорам по карабахскому урегулированию.

Ранее Пашинян представил план по урегулированию ситуации на границе с Азербайджаном, который подразумевает отвод войск и размещение там международных наблюдателей из России или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

В Баку заявляют, что границы не нарушали, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения. 27 мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением».

Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.

Ранее по теме: США заявил о готовности помочь Армении и Азербайджану в демаркации границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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