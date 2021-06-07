В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова из России
Кремль не обеспокоен решением бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покинуть Россию, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли главу государства отъезд политиков из страны из-за возможного уголовного преследования.
«Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Гудков объявил о своем отъезде на Украину вчера. По его словам, несколько источников в администрации президента предупредили его о продолжении уголовного дела в отношении него в случае, если он останется в России.
Песков сказал журналистам, что в Кремле за делом политика не следили. «Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова», — заявил он.
Гудков является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело против него возбудили на основании неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Экс-депутат был арестован 1 мая. Спустя два дня его освободили.
Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 гг. был одним из лидеров Партии перемен.