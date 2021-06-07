В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова из России

«Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).