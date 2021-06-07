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Глава ФСВТС назвал объем продаж российского оружия в 2020 году

Ведомости

Россия продала оружия на сумму свыше $15 млрд в 2020 г., сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более $15 млрд – 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более $50 млрд. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — сказал Шугаев, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Россия в сфере военно-технического сотрудничества поддерживает отношения более чем со ста государствами, а в 51 страну поставила технику, добавил он. При этом Шугаев заявил о давлении на партнеров Москвы.

«Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжёлую ситуацию, всё равно усиливают своё воздействие на наших партнёров прежде всего. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьёзным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», — добавил он.

В феврале представитель ФСВТС России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% поставок российской военной техники и вооружений. В «Рособоронэкспорте» тогда поясняли, что еще порядка 40–45% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, а остальное – на тропическую Африку и Латинскую Америку.

Ранее по теме: Страны тропической Африки заказали у России оружия и техники на $1,7 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных