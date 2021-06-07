Глава ФСВТС назвал объем продаж российского оружия в 2020 году
Россия продала оружия на сумму свыше $15 млрд в 2020 г., сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более $15 млрд – 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более $50 млрд. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — сказал Шугаев, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Россия в сфере военно-технического сотрудничества поддерживает отношения более чем со ста государствами, а в 51 страну поставила технику, добавил он. При этом Шугаев заявил о давлении на партнеров Москвы.
«Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжёлую ситуацию, всё равно усиливают своё воздействие на наших партнёров прежде всего. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьёзным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», — добавил он.
В феврале представитель ФСВТС России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% поставок российской военной техники и вооружений. В «Рособоронэкспорте» тогда поясняли, что еще порядка 40–45% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, а остальное – на тропическую Африку и Латинскую Америку.