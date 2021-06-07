Глава ФСВТС назвал объем продаж российского оружия в 2020 году

«Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжёлую ситуацию, всё равно усиливают своё воздействие на наших партнёров прежде всего. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьёзным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», — добавил он.