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В НАТО выразили надежду на откровенность при встрече Путина и Байдена

Ведомости

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил надежду, что запланированная на 16 июня встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена даст возможность для начала конструктивного диалога Россия — НАТО. Его слова передает «РИА Новости».

«Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно», — сказал Джоанэ, выступая по видеосвязи на конференции по поддержке демократии и борьбе с коррупцией Zero Corruption, которая проходит в Киеве.

При этом замгенсека НАТО выразил уверенность, что глава Белого дома в ходе встрече затронет вопрос «дестабилизирующего поведения России».

«Я уверен, что президент Байден будет очень прямо говорить о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям. В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата, — по вопросам, в которых необходима совместная работа. Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно», — добавил Джоанэ.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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