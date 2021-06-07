В НАТО выразили надежду на откровенность при встрече Путина и Байдена

«Я уверен, что президент Байден будет очень прямо говорить о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям. В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата, — по вопросам, в которых необходима совместная работа. Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно», — добавил Джоанэ.