В НАТО выразили надежду на откровенность при встрече Путина и Байдена
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил надежду, что запланированная на 16 июня встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена даст возможность для начала конструктивного диалога Россия — НАТО. Его слова передает «РИА Новости».
«Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно», — сказал Джоанэ, выступая по видеосвязи на конференции по поддержке демократии и борьбе с коррупцией Zero Corruption, которая проходит в Киеве.
При этом замгенсека НАТО выразил уверенность, что глава Белого дома в ходе встрече затронет вопрос «дестабилизирующего поведения России».
«Я уверен, что президент Байден будет очень прямо говорить о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям. В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата, — по вопросам, в которых необходима совместная работа. Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно», — добавил Джоанэ.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.