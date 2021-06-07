Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Помимо этого стороны в своем разговоре затронули и ситуацию на Украине. В контексте этой темы Мишель выразил поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также отметил долю ответственности России в полном осуществлении Минских соглашений. Президенты также обменялись мнениями по Ливии, армяно-азербайджанскому конфликту, а также по пандемии коронавируса, вакцинам и другим глобальным вопросам, добавили в пресс-службе.