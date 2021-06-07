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Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии и экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair, сообщает пресс-служба Евросовета.

«Президент Европейского совета подтвердил оценку ЕС вынужденной посадки рейса Ryanair белорусскими властями и проинформировал о санкциях, введенных Европейским союзом после инцидента. Президент Мишель подчеркнул, что белорусские власти должны освободить политических заключенных, остановить репрессии и насилие и вступить в инклюзивный национальный диалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса», — говорится в сообщении Евросовета.

Помимо этого стороны в своем разговоре затронули и ситуацию на Украине. В контексте этой темы Мишель выразил поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также отметил долю ответственности России в полном осуществлении Минских соглашений. Президенты также обменялись мнениями по Ливии, армяно-азербайджанскому конфликту, а также по пандемии коронавируса, вакцинам и другим глобальным вопросам, добавили в пресс-службе.

Путин, в своб очередь, обратил внимание на необходимость выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы российского государства, «хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным».

«Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — добавили в Кремле.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, поступившего в Минобороны Белоруссии. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Протасевич и россиянка Софья Сапега. Обоих задержанных арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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