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В Кремле отреагировали на возможное создание военной базы Турции в Азербайджане

Ведомости

Возможное появление турецкой военной базы в Азербайджане является вопросом пристального внимания Кремля, Москва призывает отказаться от шагов, которые могут стать причиной роста напряженности в регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания, мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом. И не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», — сказал Песков в ответ на вопрос, является ли возможность создания базы «красной линией» для Кремля с учетом того, что Турция входит в НАТО.

На вопрос, будет ли реакция России на это столь же резкой, как при сотрудничестве Украины с НАТО, Песков сказал: «В любом случае развертывание военной инфраструктуры стран-членов Альянса вблизи наших границ является поводом для нашего повышенного внимания и причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов».

17 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность создания военной базы республики в Азербайджане. Ранее Баку и Анкара подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. По словам турецкого лидера, возможность создания базы в Азербайджане «не выходит за рамки положений» этого документа. При этом Эрдоган подчеркнул, что этот вопрос «может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным».

Ранее по теме: Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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