В Кремле отреагировали на возможное создание военной базы Турции в Азербайджане
Возможное появление турецкой военной базы в Азербайджане является вопросом пристального внимания Кремля, Москва призывает отказаться от шагов, которые могут стать причиной роста напряженности в регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания, мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом. И не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», — сказал Песков в ответ на вопрос, является ли возможность создания базы «красной линией» для Кремля с учетом того, что Турция входит в НАТО.
На вопрос, будет ли реакция России на это столь же резкой, как при сотрудничестве Украины с НАТО, Песков сказал: «В любом случае развертывание военной инфраструктуры стран-членов Альянса вблизи наших границ является поводом для нашего повышенного внимания и причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов».
17 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность создания военной базы республики в Азербайджане. Ранее Баку и Анкара подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. По словам турецкого лидера, возможность создания базы в Азербайджане «не выходит за рамки положений» этого документа. При этом Эрдоган подчеркнул, что этот вопрос «может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным».