В Кремле отреагировали на возможное создание военной базы Турции в Азербайджане

«Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания, мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом. И не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», — сказал Песков в ответ на вопрос, является ли возможность создания базы «красной линией» для Кремля с учетом того, что Турция входит в НАТО.