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Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности создания военной базы в Азербайджане, передает ТАСС.

«Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.

В рамках поездки в Азербайджан 15-16 июля президент Турции посетил город Шуша, где после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым они подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. Документ касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.

Помимо этого, президенты договорились о регулярном проведении совместных заседаний советов безопасности двух стран и условились координировать действия вооруженных сил.

Позднее Эрдоган заявил о планах открыть генеральное консульство республики в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Азербайджан и Турция заключили декларацию о союзнических отношениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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