Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности создания военной базы в Азербайджане, передает ТАСС.
«Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.
В рамках поездки в Азербайджан 15-16 июля президент Турции посетил город Шуша, где после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым они подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. Документ касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.
Помимо этого, президенты договорились о регулярном проведении совместных заседаний советов безопасности двух стран и условились координировать действия вооруженных сил.
Позднее Эрдоган заявил о планах открыть генеральное консульство республики в Нагорном Карабахе.