Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

«Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.