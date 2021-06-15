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Эрдоган заявил о намерении открыть генконсульство Турции в Шуше

Ведомости

Турция планирует открыть генеральное консульство в городе Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое имеет историческое значение и продвинет еще дальше наши отношения, выстраиваемые по принципу "одна нация, два государства". В самом скором времени мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство», — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом городе.

В ходе состоявшейся в Нагорном Карабахе встречи Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. Документ касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.

Город Шуша в советское время входил в состав Нагорно-Карабахской автономной республики в составе Азербайджанской ССР. По итогам войны 1992-1994 гг. он остался в составе уже непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. 9 ноября 2020 г. Шушу заняли азербайджанские войска, после чего вторая война в Нагорном Карабахе, шедшая с сентября того же года, прекратилась подписанием соглашения о перемирии при посредничестве России.

Согласно договоренностям, Баку и Ереван прекратили боевые действия, также они обязались обменяться пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика передала под контроль Баку ряд районов, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. Российские миротворцы в составе 2 тыс. военнослужащих размещены на линии соприкосновения для контроля за соблюдением соглашений. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.

Ранее по теме: Азербайджан и Турция заключили декларацию о союзнических отношениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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