Эрдоган заявил о намерении открыть генконсульство Турции в Шуше
Турция планирует открыть генеральное консульство в городе Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Сегодня мы подписали соглашение, которое имеет историческое значение и продвинет еще дальше наши отношения, выстраиваемые по принципу "одна нация, два государства". В самом скором времени мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство», — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом городе.
В ходе состоявшейся в Нагорном Карабахе встречи Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях между странами. Документ касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.
Город Шуша в советское время входил в состав Нагорно-Карабахской автономной республики в составе Азербайджанской ССР. По итогам войны 1992-1994 гг. он остался в составе уже непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. 9 ноября 2020 г. Шушу заняли азербайджанские войска, после чего вторая война в Нагорном Карабахе, шедшая с сентября того же года, прекратилась подписанием соглашения о перемирии при посредничестве России.
Согласно договоренностям, Баку и Ереван прекратили боевые действия, также они обязались обменяться пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика передала под контроль Баку ряд районов, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. Российские миротворцы в составе 2 тыс. военнослужащих размещены на линии соприкосновения для контроля за соблюдением соглашений. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.