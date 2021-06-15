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Азербайджан и Турция заключили декларацию о союзнических отношениях

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Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Шуша в Нагорном Карабахе, занятом азербайджанской армией в ноябре 2020 г. после войны с непризнанной Нагорно-карабахской республикой (НКР) и Арменией. Алиев и Эрдоган в ходе встречи подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции.

«15 июня в Шуше прошла церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую республику президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Отмечается, что принимал турецкого лидера, прибывшего с женой Эмине Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев с первой леди Мехрибан Алиевой. Турецкого президента приветствовал также азербайджанский почетный караул. После церемонии, отмечают в пресс-службе президента Азербайджана, Алиев и Эрдоган провели личную встречу. По ее итогам была подписана декларация о союзнических отношениях Анкары и Баку. Она касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.

Город Шуша в советское время входил в состав Нагорно-Карабахской автономной республики в составе Азербайджанской ССР. По итогам войны 1992-1994 гг. он остался в составе уже непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. 9 ноября 2020 г. Шушу заняли азербайджанские войска, после чего вторая война в Нагорном Карабахе, шедшая с сентября того же года, прекратилась подписанием соглашения о перемирии при посредничестве России.

Согласно договоренностям, Баку и Ереван прекратили боевые действия, также они обязались обменяться пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика передала под контроль Баку ряд районов, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. Российские миротворцы в составе 2 тыс. военнослужащих размещены на линии соприкосновения для контроля за соблюдением соглашений. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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