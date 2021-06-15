Азербайджан и Турция заключили декларацию о союзнических отношениях

Согласно договоренностям, Баку и Ереван прекратили боевые действия, также они обязались обменяться пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика передала под контроль Баку ряд районов, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. Российские миротворцы в составе 2 тыс. военнослужащих размещены на линии соприкосновения для контроля за соблюдением соглашений. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.