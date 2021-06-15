Азербайджан и Турция заключили декларацию о союзнических отношениях
Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Шуша в Нагорном Карабахе, занятом азербайджанской армией в ноябре 2020 г. после войны с непризнанной Нагорно-карабахской республикой (НКР) и Арменией. Алиев и Эрдоган в ходе встречи подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции.
«15 июня в Шуше прошла церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую республику президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.
Отмечается, что принимал турецкого лидера, прибывшего с женой Эмине Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев с первой леди Мехрибан Алиевой. Турецкого президента приветствовал также азербайджанский почетный караул. После церемонии, отмечают в пресс-службе президента Азербайджана, Алиев и Эрдоган провели личную встречу. По ее итогам была подписана декларация о союзнических отношениях Анкары и Баку. Она касается направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.
Город Шуша в советское время входил в состав Нагорно-Карабахской автономной республики в составе Азербайджанской ССР. По итогам войны 1992-1994 гг. он остался в составе уже непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. 9 ноября 2020 г. Шушу заняли азербайджанские войска, после чего вторая война в Нагорном Карабахе, шедшая с сентября того же года, прекратилась подписанием соглашения о перемирии при посредничестве России.
Согласно договоренностям, Баку и Ереван прекратили боевые действия, также они обязались обменяться пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика передала под контроль Баку ряд районов, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. Российские миротворцы в составе 2 тыс. военнослужащих размещены на линии соприкосновения для контроля за соблюдением соглашений. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.