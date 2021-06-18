НАТО призвал Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Военный альянс НАТО сожалеет о решении Москвы покинуть Договор по открытому небу и призывает Россию использовать оставшееся до окончательного выхода из соглашения время для пересмотра своей позиции, следует из заявления, опубликованного на сайте НАТО.
18 июня российский МИД объявил о выходе России из договора через полгода, 18 декабря 2021 г.
«Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу», — говорится в заявлении.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Москва «не пошла на конструктивное взаимодействие и не предприняла шагов по возвращению к полному соблюдению» соглашения, добавили в НАТО.
«Россия уже многие годы отказывается от полного соблюдения своих обязательств в рамках Договора по открытому небу, в частности, вводя противоречащие договору ограничения на проведение полетов над Калининградской областью и вблизи своих границ с Грузией», — сообщает военный блок.
МИД России объявил о выходе из договора следом за Вашингтоном 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение, а 7 июня президент подписал закон о выходе России из соглашения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.