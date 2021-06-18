НАТО призвал Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

«Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу», — говорится в заявлении.