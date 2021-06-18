Экс-помощник Путина сравнил его с императором Октавианом
Президент России Владимир Путин при управлении страной сочетает демократический и монархический стили так же, как это делал император Октавиан, заявил бывший помощник главы государства Владислав Сурков в интервью изданию Financial Times.
«Октавиан пришел к власти, когда нация, народ опасались войны. Он создал другой тип государства. Это была уже не республика. Он сохранил формальные институты республики — был сенат, была трибуна. Но все подчинялись одному человеку», — сказал он.
По мнению Суркова, таким образом Октавиан учел как желания республиканцев, так и «простых людей», которые хотели прямой диктатуры. Путин же поступил аналогичным образом с демократией.
«Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменил ее. Он сочетал ее с монархическим архетипом русского управления. Этот архетип работает. Она никуда не денется. У нее достаточно свободы и достаточно порядка», — пояснил Сурков.
Экс-помощник Путина также выразил мнение, что «передозировка свободы смертельна для государства». При этом Сурков негативно отозвался о «разнообразии», которое существовало в России в 1990-е годы, потому что это якобы «губило» страну еще быстрее. По мнению экс-чиновника, подобные вещи необходимо контролировать, чтобы достичь компромисса «между хаосом и порядком».
Сурков занимал пост помощника президента с 2013 г. 18 февраля прошлого года Путин подписал указ о его отставке. Ранее Сурков являлся заместителем председателя правительства России и руководителем аппарата правительства.