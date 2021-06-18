Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Экс-помощник Путина сравнил его с императором Октавианом

Ведомости

Президент России Владимир Путин при управлении страной сочетает демократический и монархический стили так же, как это делал император Октавиан, заявил бывший помощник главы государства Владислав Сурков в интервью изданию Financial Times.

«Октавиан пришел к власти, когда нация, народ опасались войны. Он создал другой тип государства. Это была уже не республика. Он сохранил формальные институты республики — был сенат, была трибуна. Но все подчинялись одному человеку», — сказал он.

По мнению Суркова, таким образом Октавиан учел как желания республиканцев, так и «простых людей», которые хотели прямой диктатуры. Путин же поступил аналогичным образом с демократией.

«Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменил ее. Он сочетал ее с монархическим архетипом русского управления. Этот архетип работает. Она никуда не денется. У нее достаточно свободы и достаточно порядка», — пояснил Сурков.

Экс-помощник Путина также выразил мнение, что «передозировка свободы смертельна для государства». При этом Сурков негативно отозвался о «разнообразии», которое существовало в России в 1990-е годы, потому что это якобы «губило» страну еще быстрее. По мнению экс-чиновника, подобные вещи необходимо контролировать, чтобы достичь компромисса «между хаосом и порядком».

Сурков занимал пост помощника президента с 2013 г. 18 февраля прошлого года Путин подписал указ о его отставке. Ранее Сурков являлся заместителем председателя правительства России и руководителем аппарата правительства.

Ранее по теме: Владимир Путин рассказал в послании о том, что от него ждали

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных