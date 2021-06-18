Politico узнал о временной приостановке США пакета военной помощи Украине на $100 млн

Эта помощь изначально предназначалась как «ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной» в апреле, когда произошло обострение конфликта на Донбассе. Однако после отвода российских войск от украинской границы, а также в преддверии саммита Путина и Байдена в Женеве, который прошел 16 июня, в Совете национальной безопасности (СНБ) США решили временно отложить окончательное решение. В то же время один из собеседников Politico заявил, что поставки могут быть в любой момент «разморожены» и переданы Киеву.