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Политика

Politico узнал о временной приостановке США пакета военной помощи Украине на $100 млн

Ведомости

Белый дом временно приостановил отправку пакета американской военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Приостановить помощь решили после объявления Москвы об отводе войск от границ Украины и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, отмечает издание.

Эта помощь изначально предназначалась как «ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной» в апреле, когда произошло обострение конфликта на Донбассе. Однако после отвода российских войск от украинской границы, а также в преддверии саммита Путина и Байдена в Женеве, который прошел 16 июня, в Совете национальной безопасности (СНБ) США решили временно отложить окончательное решение. В то же время один из собеседников Politico заявил, что поставки могут быть в любой момент «разморожены» и переданы Киеву.

Как рассказали изданию четыре человека, «знакомых с внутренними обсуждениями», составленный с участием Пентагона пакет военной помощи предположительно включает, в том числе, поставки летального вооружения. В частности, это системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковые средства. Конкретные модели оружия собеседники издания не назвали.

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В целом с 2014 г. США предоставили Украине военную помощь на сумму около $2,5 млрд, включая невооруженные дроны, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась в начале мая. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик (ДНР и ЛНР), так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям.

К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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