Politico узнал о временной приостановке США пакета военной помощи Украине на $100 млн
Белый дом временно приостановил отправку пакета американской военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Приостановить помощь решили после объявления Москвы об отводе войск от границ Украины и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, отмечает издание.
Эта помощь изначально предназначалась как «ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной» в апреле, когда произошло обострение конфликта на Донбассе. Однако после отвода российских войск от украинской границы, а также в преддверии саммита Путина и Байдена в Женеве, который прошел 16 июня, в Совете национальной безопасности (СНБ) США решили временно отложить окончательное решение. В то же время один из собеседников Politico заявил, что поставки могут быть в любой момент «разморожены» и переданы Киеву.
Как рассказали изданию четыре человека, «знакомых с внутренними обсуждениями», составленный с участием Пентагона пакет военной помощи предположительно включает, в том числе, поставки летального вооружения. В частности, это системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковые средства. Конкретные модели оружия собеседники издания не назвали.
В целом с 2014 г. США предоставили Украине военную помощь на сумму около $2,5 млрд, включая невооруженные дроны, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.
Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась в начале мая. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик (ДНР и ЛНР), так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям.
К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.